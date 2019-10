Llama Iglesia a gobernantes morenistas no generar más divisionismos en el país, ante caso Puebla

San José del Cabo.- El párroco de la Misión de San José del Cabo, Tomás Vega Geraldo, hizo un llamado a gobernantes morenistas a no generar más divisionismos en el país. Lo anterior tras el comentario hecho por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, donde refirió que recibieron un castigo de Dios los que le quitaron su triunfo electoral en 2018.

‘’Es justificar una cosa con otra de manera ventajosa, Dios no se presta a ese tipo de interpretaciones; lo que ocurrió fue un accidente y no hay forma de justificarlo, para eso están las instancias correspondientes, para que se esclarezcan los hechos, pero en esto me parece una imprecisión, para este aspecto. Dios no se presta para estas interpretaciones’’.

Aseveró que este tipo de opiniones, más que unir a un estado solo divide, más que unificar fuerzas y diálogos se tiende a la división.

‘’Como país no nos convienen estar divididos, cualquier gobernante debe buscar orden común, como un principio rector de toda política, promover el bien común’’.

Reiteró que es lamentable que un líder político como el Gobernador de Puebla, haga este tipo de comentarios que afectan a todos, pero sobre todo a la familia de Martha Erika Alonso del Partido Acción Nacional.