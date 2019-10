Llama regidor Héctor Torres a diputados morenistas a que se apliquen y no seguir retrasando la aprobación de la ley de movilidad

San José del Cabo.- El regidor Héctor Torres, por Morena, hizo un llamado a los diputados a tomar ya una decisión definitiva con respecto a la ley de movilidad para el estado de Baja California Sur, es un asunto prioritario que debe resolverse, subrayó.

En entrevista con CPS Noticias, indicó que los diputados morenistas deben hacer acto de presencia siempre en las sesiones y no rehuir a la resolución de temas polémicos como ha sido esta iniciativa de ley de movilidad.

“No entiendo porqué la primera vez no se presentaron los diputados para abordar el tema de la ley de movilidad, se tiene que ir al Congreso del Estado a trabajar, tienen que estar presentes los diputados, tienen que debatir y aprobar los puntos de acuerdo que estén en la agenda, reiteró; no he tenido la oportunidad de platicar con los diputados de Morena, pero esa debe ser su postura, atender y dar seguimiento a los asuntos prioritarios en el Legislativo.

“Me gustaría hacerles una recomendación a los diputados, que se apliquen, que saquen adelante la ley o que le hagan las modificaciones si es el caso, pero los temas se tienen que discutir analizar e ir hacia adelante; no se puede detener este asunto y más en estos tiempos, tenemos que hacer acto presencia y sacar los acuerdos que están en la mesa”.

Al preguntarle si está a favor o no de la ley de movilidad, indicó: “mi opinión como regidor, me gustaría que aquí iniciara un debate sobre lo que es la movilidad; es decir, la movilidad se piensa que es solamente la movilidad para el transporte y vehículos y no, en estos tiempos debe ser la adecuación para que la gente se mueva de manera social y no existe realmente esa amplitud en esa ley, me gustaría tener una mesa de trabajo con mis compañeros ediles para en el municipio, iniciar una norma municipal que llegue al Congreso, trabajar en esa ley de movilidad pensando en las personas”.

Se requieren vías alternas en el municipio, solo hay una carretera federal que comunica a las dos ciudades turísticas y hay un problema muy fuerte de congestionamiento vial, por lo que se tiene que replantear la movilidad, que no tan solo son taxis y Uber, es mucho más que eso; hay que replantear las cosas, en el municipio se requiere un punto de acuerdo de movilidad para que sea llevado en su momento al Congreso del Estado, concluyó el edil morenista.