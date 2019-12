Llaman a utilizar de manera segura juegos pirotécnicos

Saltillo, 24 Dic (Notimex).- Durante la época navideña aumenta el uso de pirotecnia, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil en Coahuila llamó a la población a efectuar un manejo seguro de juegos pirotécnicos, a fin de evitar algún siniestro.

El subsecretario de Protección Civil del estado, Francisco Martínez Ávalos, puntualizó que es importante que las personas que compren fuegos de artificio lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y revisados tanto por la Subsecretaría como por la Unidad Municipal de Protección Civil.

Dijo que el mal uso de los fuegos artificiales puede ocasionar desde quemaduras hasta pérdida de extremidades y lesiones auditivas.

Los grupos con mayor riesgo son los menores de entre 5 y 14 años de edad, por lo que añadió que en todo momento las niñas y los niños deben de estar acompañados de un adulto, que deberá ser quien queme la pirotecnia, a fin de evitar alguna quemadura en los infantes.

El funcionario reiteró el llamado a ser responsable al momento de utilizar los juegos pirotécnicos para no exponer la integridad física de las personas, así como para evitar incidentes a bienes inmuebles.

De igual forma, enfatizó que es primordial abstenerse de guardarlos en los bolsillos de la ropa o chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños.

Martínez Avalos dio unas recomendaciones para el uso de fuegos artificiales y pirotecnia: no deben guardarse en los bolsillos; conocer con precisión su funcionamiento preguntando al vendedor; evitar experimentar o detonar dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes; en caso de mal funcionamiento de los artificios, no insistir en prenderlos.

Asimismo, llamó a no apoyar la pirotecnia en el suelo para encenderla y no sostenerla en la mano; no usar pirotecnia en lugares cerrados; no debe ser manipulada cerca de niños; no quemar varios productos pirotécnicos al mismo tiempo, pues se puede producir una explosión o incendio; difundir entre los vecinos el alto riesgo que implica el no tener conocimiento de su manejo.