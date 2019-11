Llaman PAN, PRD, PT y PRI a evitar “madruguete” en liberación del dorado a pesca comercial

Necesario defender a la pesca deportiva como el pilar de la actividad turística y económica de BCS, señalan los líderes

La Paz. – Dirigentes del PRD, PT, PRI y PAN se manifestaron en contra de la “intentona”, de liberar el pez dorado a la pesca comercial.

En entrevistas por separado, destacaron la importancia de la pesca deportiva para la economía de Baja California Sur, por lo que coincidieron en señalar que es necesario defender esta actividad y evitar que haya un “madruguete”.

Consideraron que el tema se debe de analizar a profundidad, pues está en juego la actividad turística de esta entidad y con ello miles de empleos.

Los dirigentes partidistas señalaron que el impacto económico que se generaría por la liberación esta especie sería mínimo y nada comparable a la que genera la pesca deportiva que es el pilar de la economía del estado.

Antonio Gómez Riojas, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que al menos en la última década se ha observado a algún diputado que se asocia con las empresas pesqueras para buscar la modificación y liberar el dorado y consideró que no son más que artimañas para hacer negocio.

Sobre el tema, el comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), en Baja California Sur, Luis Armando Díaz, afirmó que se tiene que luchar porque esta especie siga reservada para la pesca deportiva, que es detonante importante para la industria turística de Baja California Sur.

Recordó que en la última década al menos, se han dado “intentonas”, para liberar las especies reservadas para la pesca deportiva, para privilegiar intereses de organizaciones pesqueras, por lo que puntualizó que es sumamente importante que se le cierre la puerta a esta propuesta del diputado federal Maximiliano Ruiz.

Al respecto, el secretario general del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Liceaga Gómez afirmó que esta propuesta no es para tomarse a la ligera, pues aunque se habla que aún no se presenta ni la iniciativa, pudiera darse un “madruguete”, y que desde luego es algo que el partido no avalaría.

Expresó que solo se beneficiaría a unos cuantos y a los empresarios de la pesca de altura, y se perjudicaría la actividad turística y económica de la entidad.

Por su parte el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Amed Rochín Álvarez, al marcar su postura en contra de que se liberen especies de pesca deportiva a la pesca comercial, puntualizó que la derrama económica que genera la pesca deportiva es mayor a la que pudiera obtenerse por medio de su explotación comercial y que hay muchos estudios que así lo confirman.