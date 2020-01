Llamará regidor a comparecer al director de Desarrollo Urbano por autorizar licencia para construcción de caseta en playa Palmilla

San José del Cabo.- El regidor Julio Belmar Pimentel Amador planteó que se cite a comparecer ante el pleno edilicio al director general de Desarrollo Urbano, Ernesto Amador, luego de que trascendió que otorgó la autorización de la licencia de construcción de la caseta en la playa Palmilla, ícono de San José del Cabo.

“Es lamentable que el Director de Desarrollo Urbano haya emitido una licencia sin siquiera haber hecho un análisis a conciencia, porque él mismo declaró que se iba a meter a checar de manera muy puntual el expediente, cosa irrisoria, porque quien integró el expediente fue su área, la verdad que no es posible instalar ningún tipo de caseta donde tengan la facultad de seleccionar quién entra y quién sale cuando se trata de una playa de todos los cabeños, de todos los sudcalifornianos y de todo aquel que tenga a bien visitar del territorio nacional”, sostuvo.

Dijo que este hecho le da la razón a lo que ha venido planteando desde hace meses ante el pleno, que comparezcan los funcionarios, empezando por las áreas torales como son la propia Contraloría Municipal, Oficialía Mayor y Secretaría General del Ayuntamiento y por supuesto empezando con el Director General de Desarrollo Urbano y el Director de Planeación Urbana.

“Tendremos que citarlo a comparecer, que nos explique el funcionario cuál fue el criterio para poder dar esta licencia de construcción, y yo como parte de la Comisión de Desarrollo Urbano, tenemos que ventilar ese tema, en este sentido tuvimos que subir este punto de acuerdo, para nosotros era aberrante el hecho de que se pretendiera seguir con la construcción de esto, encontramos eco en nuestros compañeros de Cabildo para hacer un acto de justicia para los cabeños y aceptar que todo ciudadano tiene derecho del uso y disfrute de estas playas de manera libre”, señaló.

Dijo además que como edil va a ir por la defensa no solamente de la playa Palmilla, sino que se necesita hacer una revisión vía sindicatura para garantizar los libres accesos a las playas, no es posible que se pretendan privatizar.

Por último mencionó que se desconoce el porqué los funcionarios tienen tanto temor a comparecer ante el Cabildo, sólo tienen que dar a conocer lo que han estado realizando al frente de cada dependencia, abundó que insistirá en este tema.