Llega hasta Los Cabos agravio de funcionario del Issste contra mujeres

Llamó “pirujas” a derechohabientes de la institución

“Si se permiten este tipo de expresiones y prácticas con el lenguaje, se discrimina a las mujeres, estas instituciones en todos los órdenes de Gobierno no van a poder avanzar”: Lorena Cortés

San José del Cabo.- El Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos se sumó a las muestras de inconformidad del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres ) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por las reiteradas declaraciones misóginas y discriminatorias de José Manuel Mireles Valverde, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Michoacán, tras considerar que la disculpa manifestada en días pasados no es suficiente para remediar la imagen que ha proyectado en torno a las mujeres.

Lorena Cortés Torralbo, directora general del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, afirmó que las declaraciones de Mireles son una muestra de la urgencia por difundir un discurso que elimine la violencia en la sociedad y que propicie la eliminación de cualquier práctica que vulnere a mujeres y niñas, así como el respeto de los derechos de este sector de la población.

“El caso de José Manuel Mireles es una muestra clara de la urgencia que existe de que todo el personal al servicio público tenga la obligación de no utilizar un lenguaje sexista porque discrimina, entonces es urgente que también se tomen estas capacitaciones de género y derechos humanos, no se puede tolerar que un servidor público de la Cuarta Transformación esté haciendo esto, es una muestra para que todos servidores públicos sepan lo que no se debe de hacer y de verdad tomen con responsabilidad el tema de la perspectiva de género, ya que la violencia institucional viene tipificada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California Sur y si funcionarios incurrimos en esto no podemos avanzar en los derechos de las mujeres”.

Dijo que si se permiten este tipo de expresiones y prácticas con el lenguaje, se discrimina a las mujeres, estas instituciones en todos los órdenes de Gobierno no van a poder avanzar.

Es muy grave y lamentable que el funcionario haya llamado “pirujas” a una pareja de mujeres derechohabientes de la institución. Sus dichos no aportan nada a la sociedad porque perpetúan la violencia contra las mujeres y se naturaliza la violencia institucional y estructura en toda la sociedad y de nada sirve una disculpa, recalcó.

El colectivo de mujeres está exigiendo que el funcionario sea retirado de su cargo y que sea un ejemplo para el personal del servicio público, que cuiden sus discursos y sus opiniones y también un llamado para que sean conscientes los funcionarios del lenguaje que utilizan, porque el lenguaje es una construcción que hace cada persona de su vivir y no podemos ahorita perpetrar un lenguaje que atente contra los derechos humanos, la dignidad de una persona, pero sobre todo de las mujeres.

Además la Conapred e INMujeres hicieron un llamado a respetar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que implica que deben adoptar el principio de igualdad en su más amplio sentido. Así como a construir nuevas y efectivas formas para impulsar la igualdad de oportunidades desde el servicio público, sin violencia ni discriminación.

Exhortaron a José Manuel Mireles a inscribirse de forma presencial en cursos de capacitación sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, lenguaje incluyente y no sexista, así como ética en el servicio público.