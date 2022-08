Llegan a tregua Uber y autoridades; no habrá operativos ni bloqueos

Derivado a toda la polémica que causó las manifestaciones del pasado jueves 4 de agosto, en donde conductores de la plataforma de transporte “Uber” realizaron el cierre de vialidades sobre la Carretera Transpeninsular, esto, para que cese el acoso por parte de los inspectores de transporte del estado y se frene la detención de los socios de dicha la aplicación; se llegará a un acuerdo directo a través de una “mesa de dialogo” con las autoridades el próximo jueves en las instalaciones de Centros de Atención al Turista (CATTAC), a partir de las 12:00 del mediodía y será abierta a todo público.

“Tuvimos el compromiso porque ya se estaban afectando a terceros, no es que nos corresponda directamente al Ayuntamiento; sin embargo, cuando se afecta a terceras personas si tenemos que entrar nosotros, porque la movilidad no se puede detener en ese sentido. Bloquear la carretera no es la mejor decisión, pero ya llegamos a un acuerdo, vamos a establecer una mesa de diálogo”.