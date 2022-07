Andrés llegó a Los Cabos buscando trabajo y desapareció

Fue el pasado domingo 3 de julio del mes en curso, cuando Andrés Mendieta Mendieta de 57 años, dejó detener comunicación con su familia. Su familia informó que fue el 1 de julio que llegó al municipio de Los Cabos en busca de trabajo y dos días después a través de una llamada, les comunicó que ya se encontraba laborando, pero desde ese día perdieron comunicación con él.

Las características físicas del señor son las siguientes:

Complexión robusta, tez morena, ojos de color café, cabello encanecido, cejas semi pobladas, boca grande con labios delgados.

Hasta el momento, se tiene el conocimiento que los familiares del señor Andrés Mendieta Mendieta, originario de Tlaxcala, no han interpuesto denuncia de desaparición ante las autoridades, ya que ellos no radican en el estado y no cuentan con los recursos para venir.

Por ello, se le pide el apoyo a la población que sí cuenta con información que ayude con la localización del masculino, pueden comunicarse a los números de emergencias, a la página oficial de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Baja California Sur “Búsqueda x La Paz” o realizar llamadas anónimas al 612 140 9761.