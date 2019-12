“Llevamos a cabo investigación en restaurantes para que no oferten pez dorado en su menú”: Canirac Los Cabos

De igual forma se manifestó en contra de la iniciativa para liberar el pez dorado para la pesca comercial

San José del Cabo.- Gustavo Laborde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) destacó que la Cámara se encuentra totalmente en desacuerdo con la iniciativa para liberar el pez dorado para la pesca comercial ya que estará afectando en mayor medida al entorno, así como la actividad que se considera como el factor principal de Baja California Sur, como lo es la pesca deportiva; además indicó que la Cámara se ha encontrado realizando investigaciones en diversos restaurantes del destino para ver que en el menú no se oferte al pez dorado y con ello contribuir a no poner en amenaza esta especie, señalando que hasta la fecha no se han topado con ningún restaurante en esta situación.

“Sabemos que desde hace muchos años la pesca deportiva nos ha dejado una derrama económica de suma importancia y de aprobar dicha iniciativa estaríamos afectando directamente al turismo así como la naturaleza y en este caso también a las especies, la liberación del pez dorado para la pesca comercial representa un riesgo muy grande para el desarrollo de la actividad turística y de la cual miles de familias sudcalifornianas dependen, pues no estaríamos afectando sólo a un sector sino el mayor y más importante de la economía del estado”.

Resaltó que no sólo Canirac desaprueba esta iniciativa, sino que también se han sumado diversas cámaras como Canaco así como el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), sólo por mencionar algunos, con la finalidad de alzar la voz y que dicha iniciativa no se apruebe.

Destacó que Canirac de momento se encuentra investigando qué restaurantes se encuentran ofreciendo pez dorado en su menú para platicar con ellos y prohibirlo, resaltando que por el momento no tienen información de que algún restaurante ofrezca esta especie en su menú.

“Hasta ahorita no tenemos el conocimiento en las inmediaciones que hemos estado realizando de algún restaurante que ofrezca a sus comensales esta especie del pez dorado y consideró que por esa parte está bien cuidada en el destino, estamos teniendo la información y trabajando en equipo para que no se lleve tal acción que atente contra la especie”.