Llueven memes de Martha Debayle por sus “tips” y ella responde

En los últimos días, la presentadora Martha Debayle ha sido blanco de una infinidad de “memes” debido a su reciente publicación en TikTok, en la cual da algunos tips para recibir a las visitas.

En su TikTok, la famosa conductora menciona que “el diablo está en los detalles” y exhibe algunos ejemplos de lo que ella hace al momento de recibir a sus familiares o amigos, añadiendo que ella espera lo mismo al momento de ser atendida.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar esta oportunidad y han dejado volar su creatividad y ocurrencia para reírse de las recomendaciones que la locutora brinda en dicho video, sobre todo por la idea de usar un calcetín para las latas de refresco. Así mismo, los internautas expresan la dificultad que debe significar ser anfitrión de Martha Debayle por las exigencias que esto representa.

¿Por qué te corrió Martha Debayle de su casa? -No sé… pic.twitter.com/nBuolY7R5o

Aquí un tip, tipo Martha Debayle, para cuando sus visitas pasen al baño, no sientan el frío en las pompis… las calcetas tienen que ser de marca, para que se vea más “nice”. pic.twitter.com/X69AkbwH3a

Hagamos un hilo de cosas que no hace Martha Debayle en su casa, yo empiezo:

Cuando Martha Debayle se entere que las “fundas para latas” las venden en Amazon y están hechas con un material especial, se va a sentir súper naca con su calcetín.

Y no, no son para que se vean “bonitas” son para quienes no toleran tomar cosas frías con las

manos #BlueMonday pic.twitter.com/iWxlUQi2LZ

— Mario Mancera (@mario_mancera) January 16, 2023