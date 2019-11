Lluvias por 3 días en Los Cabos y La Paz

Conagua compartió el pronóstico y puntualizó que se esperan lluvias copiosas al menos por 72 horas, desde las 6 de la mañana de este martes, hasta las 6 de la mañana del miércoles y continuarán intermitentes el jueves, incluso el viernes o el sábado

La Paz. – Como medida preventiva ante las lluvias copiosas que se esperan desde las primeras horas de este martes, el Consejo de Protección Civil estatal determinó la suspensión de clases en todos los niveles, incluyendo las actividades en estancias infantiles, en los municipios de La Paz y Los Cabos.

Durante la sesión celebrada la noche de este lunes, la Conagua compartió el pronóstico y puntualizó que se esperan lluvias copiosas al menos por 72 horas, desde las 6 de la mañana de este martes, hasta las 6 de la mañana del miércoles y continuarán intermitentes el jueves, incluso el viernes o el sábado. La masa lluviosa se desplazará hacia Sinaloa, Durango, Sonora y otras entidades.

Se estima una acumulación de lluvia por los tres días de 423 milímetros en Los Cabos y es algo alarmante, por ello la advertencia para estar preparados ante cualquier contingencia.

En el marco de la reunión encabezada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, el secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez presentó la propuesta y fue avalada por el pleno.

Álvaro de la Peña Ángulo, secretario general de Gobierno, afirmó que la temporada de huracanes aún no concluye y que, si bien este sistema no lo es, no se le resta la importancia por las lluvias que pudieran generarse por el fenómeno meteorológico en el Pacífico.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Israel Camacho, informó de las condiciones meteorológicas, destacando que hay tres variables y que no es común que se presenten al cierre de noviembre y sostuvo que en este año sin duda se está rompiendo récord.

“No es un fenómeno tropicalizado, ni depresión ni tormenta. Es una lluvia que se forma por una baja presión en el Pacífico, donde se juntarán dos frentes lluviosos. Esto está provocando una corriente de chorro que se le denomina río atmosférico y que precisamente esta acción ha generado lluvia en esta semana.

Además, dijo que hay un frente frío localizado a una distancia fuerte y el frente frio número 17, por lo que estamos sometidos a corta, mediana y larga distancia de este fenómeno.

Mencionó que se esperan lluvias copiosas al menos por 72 horas, desde este martes desde las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del miércoles.

El gobernador Carlos Mendoza emitió recomendaciones a la población para que eviten salir de sus viviendas en este martes y con ello evitar riesgos innecesarios.

Este martes a las 8 de la mañana, el Consejo Estatal de Protección Civil estará sesionando en Los Cabos para darle seguimiento a este fenómeno.

Cabe señalar que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se declararon listos para activar el Plan Marina y Plan DNIII, respectivamente. Los representantes de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Policía Federal, Ayuntamiento de La Paz y Los Cabos, sector salud y educativo, aeronáutica civil entre otros, se reportaron preparados para actuar ante cualquier eventualidad