Nuevamente lluvias intempestivas sorprenden a los habitantes de Santa Rosalía

La madrugada de este miércoles una banda nubosa sorprendió a los habitantes de Santa Rosalía en Mulegé con lluvias fortuitas de hasta 110 milímetros de precipitaciones entre las 2 y 3:30 de la mañana, ocasionando varios daños por inundaciones, crecida de arroyos, así como el arrastre de vehículos, rocas y tierra.

Al respecto, el Subsecretario de Protección Civil Estatal, Benjamín García Meza, explicó que no hubo un pronóstico de estas lluvias porque se trató de un fenómeno intempestivo.

“Estuve hablando con el meteorólogo que tenemos de por qué razón no hubo una información anticipada y me explicó que no fue ocasionado por el monzón de Sonora, porque todos pensamos que era nubosidad normal, pero en realidad se trató de un nacimiento de nubosidad en la zona de San Bruno en Punta Chivato, ahí nació y cruzó a Santa Rosalía”, detalló.