Lluvias torrenciales provocan en Los Cabos cortes viales en vados y arroyos, encharcamientos, deslaves y carros atascados

Leticia Hernández, Guillermina de la Toba, Esmeralda Ocampo y Graciela de la Cruz

Los Cabos.- Deslaves, encharcamientos, desborde de arroyos, cortes viales en vados y arroyos, carros atascados, cortes en la carretera federal, fue el saldo de las torrenciales lluvias que se registraron el día de ayer en la geografía municipal.Desde muy temprana hora, empezaron lluvias intermitentes, pero fue alrededor de la una de la tarde cuando se dejaron sentir las intensas precipitaciones en San José del Cabo, ocasionando encharcamientos en las diferentes calles de la ciudad, así como el arrastre de vehículos, deslaves y tráfico vehicular.

La Policía Federal informó el cierre parcial a dos carriles de circulación en dirección Todos Santos- Cabo San Lucas por derrumbe de arena.

Derivado de la crecida de agua en el arroyo El Zacatal, muchos vehículos quedaron atascados y el tráfico vehicular se vio interrumpido por varias horas. Lo mismo ocurrió en el vado del canal de Don Guillermo, en la avenida Tecnológico (Clínica 38 del IMSS), arroyo Aguajitos y centro de Cabo San Lucas.

Hubo momentos que solo algunos carros grandes podían cruzar, no obstante elementos de la Policía Municipal y Federal apoyaron las acciones de vialidad.

Aun así muchos se arriesgaron a pasar, por lo que varios vehículos fueron arrastrados por el agua y quedaron en medio de la carretera, incluso personas enfrentaron la fuerza del agua, con tal de cruzar.

En los albergues de San José se ubicaron a poco más de 50 personas.

Habitantes de Puerto Nuevo y Chula Vista, hasta la tarde de este miércoles no reportaban daños mayores, sólo dificultades en las vialidades, reportaron vecinos de Chula Vista, que las lluvias evidenciaron la mala construcción del canal de protección del fraccionamiento, que quedó desbordado.

Una de las afectaciones de gran impacto en la cabecera municipal, fueron las inundaciones que se propiciaron a la altura de la colonia El Zacatal en el kilómetro 37 de la carretera Transpeninsular, donde quedó completamente inundado el carril de la principal vialidad en dirección de San José del Cabo a Cabo San Lucas, causando que el sentido del tránsito vehicular cambiara, siendo así un solo carril de dos sentidos.

Los mismos ciudadanos fueron los encargados de ayudar a los conductores atascados por intentar cruzar las crecidas de arroyos que fueron desembocadas en la carretera Transpeninsular, mismas que iniciaron alrededor de las 2 de la tarde de ayer miércoles, sumaban más de 5 unidades motoras en distintos puntos de la ciudad lineal.

Las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública de Los Cabos, llamaron a tomar las precauciones necesarias para los conductores que se encontraban transitando sobre todo en dirección de San José del Cabo a Cabo San Lucas, por la crecida de arroyos.

Uno de los conductores más afectados fue un joven que se quedó varado en medio de un gran arroyo que bajaba de la colonia Santa Rosa y El Zacatal, por la calle Baja California; él estuvo alrededor de 30 minutos pidiendo ayuda a conductores que se encontraban transitando por la principal vialidad, su automóvil negro estuvo a punto de volcarse; si no hubiera sido por una camioneta gris que empujó el coche hasta la salida del arroyo.

Los puertos siguen cerrados a la navegación

Por la intensidad de las lluvias, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos reportó vuelos cancelados y algunos otros desviados a aeropuertos alternos. Reportó el administrador de la terminal aérea, Francisco Villaseñor Reyes.

De 104 vuelos programados, se canceló 1; 8 vuelos se desviaron a aeropuertos alternos y hubo 23 vuelos demorados por la afectación de las lluvias. Mientras que el Aeropuerto de Cabo San Lucas, cerró operaciones antes de las dos de la tarde.

Indicó que la AHLC se ha mantenido en constante comunicación con autoridades de Protección Civil y el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y mantienen bien informados a los huéspedes.

Reveló Lilzi Orcí, que la ocupación turística se encuentra en estos momentos al 65 por ciento.

Sin embargo, a partir de este jueves se esperan llegadas de turismo por el Día de Acción de Gracias. De jueves a domingo esperan una ocupación superior al 75 por ciento, toda vez que un buen número de turistas estadounidenses buscan pasar esa fecha vacacionando en el destino turístico de Los Cabos.

Estimó la Presidenta ejecutiva de la AHLC que esperan para este jueves mejore el clima y ya puedan normalizarse las actividades, para así recibir como se merecen a los turistas que pasarán el fin de semana largo en este polo turístico.

Resguardan bebé de tan solo 2 meses y madre de 18 años en refugio temporal por intensas lluvias

En el refugio temporal situado en la primaria Felipe de Jesús Pedroza, albergan a madre de 18 años e hija de 2 meses, rescatadas de su hogar en el vado de Santa Rosa; que se encontraba ya inundado por las lluvias, la madre aseguró que no había tomado precaución sobre las lluvias y en un acto de desesperación acudió a las brigadas de apoyo que se encontraban por la zona, ayudando a las personas que quisieran desalojar las viviendas por lo cual ella, decidió trasladarse con su pequeña al refugio temporal, donde se encuentran sanas y salvas, solo se humedeció la cobijita de la menor.

“Me vine al refugio porque se estaba mojando mi casa y mi cuarto, lo que pasa es que se me llenó de agua la habitación y mis cosas, se mojó todo; decidí venirme para acá porque no quería que se enfermara la bebé, pasé momentos de angustia, gracias a Dios que ya estoy aquí segura”, dio su testimonio la joven madre, Cecilia Guadalupe.

Gran congestionamiento vehicular, carriles de acotamiento, el centro inundados y arroyos crecidos en CSL

En un recorrido realizado por el equipo de CPS Noticias en Cabo San Lucas, se observó gran congestionamiento vehicular a la entrada de la delegación, por el gran escurrimiento pluvial de las lluvias que se presentaron a partir de la tarde del miércoles, de igual forma el carril derecho de acotamiento, sentido San José del Cabo a Cabo San Lucas se encontraba totalmente inundado desde la altura a la entrada de la Universidad de Tijuana al kilómetro 3 de la carretera Transpeninsular, situación que abonó al congestionamiento vehícular,

De igual forma se observó a ciudadanos a lo largo de la carretera Transpeninsular esperando el transporte público en los paraderos, ausentes de un techo, bajo las inclemencias del clima, muchos esperaron más de media hora o hasta la hora, hasta que pasó el transporte.

En el arroyo de Salto Seco en la desembocadura con la playa 8 Cascadas se limitó el cruce por la crecida de éste y la gran cantidad de escurrimiento pluvial que bajó, pese a las condiciones, peatones así como automovilistas cruzaron este paso arriesgando su vida o ser arrastrados.

El centro de Cabo San Lucas se encontraba inundado al encontrarse en la parte baja de la ciudad y en donde desembocan los escurrimientos pluviales de la delegación. En el lugar se observó tránsito vehicular, que recorría este tramo con mucha precaución por el nivel del agua y los negocios de la zona se encontraban cerrados y sellados para evitar que el agua entrara a los locales.

De igual manera, la crecida de los arroyos de Aguajitos; así como el de Lomas del Sol provocó que cientos de familias quedaran incomunicadas al cortarse el paso por el gran escurrimiento de aguas pluviales.

En el Corredor Turístico no se cortó el tránsito, sin embargo se dejaron sentir fuertes escurrimientos pluviales derivado de las lluvias que se habían estado pronosticando en el municipio.

En el arroyo San Carlos, a la altura del hotel Dreams, se observó a elementos de la Policía Federal Preventiva supervisando que los conductores disminuyeran la velocidad. Como parte de los estragos de las lluvias, se presentó un pequeño deslave antes de llegar a Costa Azul sentido Cabo San Lucas a San José del Cabo; por igual, en un corto tramo en la parte del carril de baja velocidad de la carretera Transpeninsular a la altura de La Joya se encontró obstruido por escurrimiento de arena sentido San José del Cabo a Cabo San Lucas.