Localizan cuerpo sin vida de mujer desaparecida en playa de Los Cabos

Fue alrededor de las 18:00 horas del pasado domingo cuándo el departamento de bomberos de San José del Cabo recibió el reporte de que había personas que presentaron problemas para salir del mar, paramédicos y personal del cuerpo de bomberos iniciaron una intensa búsqueda de una femenina que fue arrastrada por el intenso oleaje, siendo localizada sin la mañana de este lunes 19 de septiembre.

Rescatistas arribaron al lugar conocido como Laguna Hills, donde entrevistaron a un masculino, el cual dijo ser una de las personas que no podía salir del mar, no obstante, la mujer que lo acompañaba no pudo salir, perdiéndola vista.

Cuando los servicios de emergencia llegaron a la playa La Costa la tarde del domingo, paramédicos y personal del cuerpo de bomberos iniciaron una intensa búsqueda la cual no tuvo éxito, así lo señaló Ómar Barreras Núñez, comandante de Bomberos de San José del Cabo. La mañana de este lunes 19 de septiembre a partir de las 06:00, personal de la Marina Armada de México continuaron con las labores de rescate de la mujer, localizándola sin vida.

No obstante, Barreras Núñez confirmó el hallazgo, mencionando que la hoy occisa fue extraída por una embarcación de Secretaría de Marina y trasladada a la delegación de Cabo San Lucas.