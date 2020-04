Locatarios de Mercado Olachea, entre bajas ventas y cierre de negocios

Con mucha dificultad, locatarios logran permanecer con ingresos mínimos que les permiten subsistir ante la pandemia

La Paz.- Los mercados municipales son un sector de la economía local que han resentido en gran manera los estragos del Covid-19, y a pesar de que siguen operando bajo las recomendaciones sanitarias, las personas han disminuido su visita a estos lugares.

En el mercado Olachea, en la ciudad de La Paz, hay varios negocios que han preferido cerrar sus puertas temporalmente debido a que es insostenible su operación, mientras que hay otros que resisten la pandemia como es el negocio de verduras de José Jesús Casillas Pérez, quien mencionó que a pesar de que las ventas han bajado considerablemente, ha podido subsistir con un ingreso mínimo, “las ventas están muy caídas, pero sacamos para mantener a nuestra familia”.

De igual manera, agradeció al Gobierno por permitir que los mercados sigan operando y a la ciudadanía por continuar acudiendo a sus instalaciones y apoyarlos, “agradeciéndole a las autoridades que nos dejan seguir trabajando y no nos han cerrado el mercado; a la ciudadanía gracias por su apoyo, su visita, sus compras…”.

Entre los negocios que han resultado más afectados se encuentra el de jugos y licuados, mencionó Genoveva Morales, ya que sus principales clientes estaban relacionados a actividades laborales y escolares, y actualmente sólo tiene servicio para llevar, “ahorita la gente sale muy poco, no hay trabajos, no hay escuela, y ellos eran mis clientes de la mañana, y se bajó a más del 50% la venta”. Genoveva señaló que tiene a su cargo dos empleadas, sin embargo, lo único que queda es sobrevivir y esperar a que pase la pandemia, “pues ahorita es esperar a que pase ya todo y a que se empiece a activar la gente, para que sea otra vez todo normal, pero todavía falta”.