Locatarios ordenaron el cambio de acera en la Manuel Doblado

Este fin de semana los coches pasaron de estacionarse del lado norte al lado sur en la calle Manuel Doblado, una de las vialidades más importantes de la ciudad por lo que representa en movilidad de personas a pie o en coche, debido a la gran cantidad de locales comerciales que en ella se observan.

Tras esta situación, existen locatarios a favor, otros en contra y algunos más a los cuales no les importa esta resolución de la autoridad, en la colonia 5 de febrero, centro de San José del Cabo.

De acuerdo con un locatario, quien no quiso ser identificado, muchos de ellos se organizaron y pidieron a las autoridades que se hiciera el cambio de acera porque de esa manera caben más coches. Una de sus ideas es que existan rondines de las autoridades correspondientes con la intención de permitir 30 minutos de estacionamiento y que después de ese tiempo, se solicite mover el coche y en caso de no querer acatar la indicación, que se lo lleve la grúa.

Natali, una joven trabajadora comentó que para algunos responsables o dueños de negocios establecidos a lo largo de la calle Manuel Doblado, la medida de mover los coches de un lado al otro es benéfica, pues la gente que acude al negocio puede dejar su coche frente al local; sin embargo, es un sueño pensar de esa manera porque en dicha vía pocas veces existe lugar libre para estacionar el coche de manera momentánea.

A decir de los mismos locatarios, muchos coches que están estacionados frente a los locales son de personas que trabajan ahí en la zona. También existen casos de personas que trabajan en la zona hotelera y desde temprano dejan su automotor en esa calle o bien son personas que viven en esa zona y dejan sus vehículos todo el tiempo fuera de sus respectivas casas.

De acuerdo con Francisco, responsable de un local, esa calle fue reparada antes de la pandemia y hubo ciertas mejoras al haber ensanchado las aceras, pero sobre las mismas dejaron muchos postes de todo tipo.

“Los comerciantes se quejan de que no tienen estacionamiento, pero les voy a decir una cosa. Esta tienda tiene aquí 23 años y a mí no me importa que no haya estacionamiento; a quien le guste mi mercancía va a venir a comprar, pero es imposible que tú tengas un estacionamiento exclusivo para tu tienda, tu local o tu casa”, comentó.