El municipio de Loreto registra 0 casos de Covid-19 de acuerdo con la SSA

De acuerdo con las cifras publicadas en la página oficial de la Secretaría de Salud en la entidad (SSA), el municipio de Loreto registra 0 casos activos por Covid-19.

Después de dos años de pandemia, la incidencia en los contagios ha disminuido considerablemente, sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, Zazil Flores Aldape, explicó que no descartan continúe la propagación de virus en aquella zona de la entidad.

“Tenemos detectados 0 registrados, pero esto no quiere decir que no haya propagación del virus, 0 pacientes nos indica que la propagación del virus en la comunidad es muy baja y eso es un dato positivo para Loreto y todo el estado que se han mantenido cifras bajas incluso a pesar de la movilidad de Semana Santa” Informó.

La Secretaria de Salud dijo, no descartan la posibilidad de contar con casos asintomáticos en el municipio, Por lo que se continuará realizando pruebas covid para detectar de manera oportuna algún repunte en los contagios

“Es importante recordar que los casos registrados son pacientes que fueron reportados por una prueba y también existen casos asintomáticos y que aunque no tengan una prueba no quiere decir que no tengan virus” explicó.