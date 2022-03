Políticos, maestros y sacerdote entre los acusados de agresión sexual

Tras toda la polémica que ha provocado la convocatoria conocida como “Machitomanta”, publicada por la Asamblea Feminista de Baja California Sur, se han recibido muchas acusaciones de hombres quienes han violentado a mujeres en materia del delito que atenta contra la libertad y seguridad sexual.

Las primeras publicaciones aparecieron el pasado 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y hasta ahora se han recibido decenas de denuncias sobre acoso, hostigamiento, abuso sexual, violación, violencia, abandono paternal, pedofilias, entre otras. La gran mayoría de los reportes han sido en Los Cabos y en la Ciudad de La Paz, causando gran sorpresa las declaraciones relacionadas a figuras del ámbito político, maestros, reconocidos doctores, y hasta un sacerdote de la entidad.

Dentro de los denunciados en el tendedero destacan José Walter “N”, ex alcalde de Comondú; Alan Alexander “N”, ex rector de una universidad en Baja California Sur; Julio “N”, reportero activo en medios periodísticos; Ricardo “N”, senador por BCS; Jesús “N”, profesor de colegio de bachilleres y UABCS; Juan “N”, sacerdote en la Ciudad de La Paz, e incluso hay tres testimonios en contra de un profesor de la secundaría general No 34, en Los Cabos.

Ante esto, muchas mujeres han hecho un llamado a llevar su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para presentar los casos ante las autoridades y que sus violentadores paguen por lo cometido.