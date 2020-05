Los All Blacks tienen nuevo capitán

AFP.- El tercera línea Sam Cane fue designado capitán de los All Blacks, en sustitución de Kieran Read, retirado tras el Mundial-2019 de Japón, anunció este martes la federación neozelandesa de rugby.

Cane (de 28 años), también capitán en su club Chiefs, debutó como internacional, en el primero de sus 68 partidos con los All Blacks, en 2012, contra Irlanda.

“Sam es un jugador de experiencia, que juega desde hace ocho años con este equipo. Es un líder que reflexiona y guía a sus compañeros. Tiene una capacidad natural de conectarse con todo el mundo en el equipo, es franco y directo”, explicó el seleccionador neozelandés Ian Foster, que llegó al puesto tras la Copa del Mundo en Japón, donde los All Blacks cayeron en semifinales.

“Jugadores y equipo técnico tienen un gran respeto por Sam. Es un líder ideal”, añadió el patrón de los All Blacks.

Cane sustituye por tanto a Read, tercera línea legendario, que decidió poner fin a su carrera internacional, con 34 años y 127 partidos internacionales en noviembre.

Cane, campeón del mundo en 2015, había ya sido capitán de los All Blacks en tres ocasiones (contra Namibia en 2015, Argentina e Italia en 2016).

“Es una inmensa felicidad. Es un desafío muy excitante: he pasado tiempo con los All Blacks, he crecido como jugador y por tanto me siento más cómodo para dirigir al equipo”, confió Cane.