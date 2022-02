Los Cabos busca apostar por el mercado colombiano

El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) comentó que al disminuir las restricciones sanitarias, y con ello se incrementen las opciones de viaje para su principal socio comercial que es los Estados Unidos, es necesario que el destino comience a buscar mercados emergentes que le den posibilidad a Los Cabos de traer turistas de otras latitudes; principalmente del mercado Sudamericano que es un prospecto potencial, explicó Rodrigo Esponda, director del Fiturca.

“Para poder lograr ser competitivos en todos los sentidos, Los Cabos tiene que seguir buscando opciones de diversificación. El mercado particular de Colombia y Sudamérica, es un mercado que ya hemos estado trabajando en los años anteriores. No es prioridad, y no será el primer mercado que lleguen en volumen de viajeros, es un mercado complementario “.