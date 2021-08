Los Cabos con 9 semanas consecutivas a la baja en casos covid

El municipio de Los Cabos de acuerdo a la numerología de casos covid hasta este lunes 30 de agosto registra una ocupación hospitalaria del 8 por ciento así como un total de 31 personas hospitalizadas, 24 en instituciones públicas y 7 en nosocomios privados y en la última semana del 18 al 24 de agosto en números promedio de casos positivos en el municipio un total de 24 casos.

Lo anterior fue informado durante la reunión de la Mesa Covid de este lunes, indicó Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos.

Se informó que en el momento más difícil de esta tercer ola se llegó a tener hasta 230 contagios diarios en el municipio, actualmente hay 24 y es la novena semana que está a la baja en los contagios en el comparativo de la última semana lo cual es un dato positivo y algo bueno que está ayudando es el trabajo de las instituciones en la coordinación de esfuerzos y la suma del sector productivo y de la ciudadanía que está denunciando casos de incumplimiento de medidas sanitarias y está guardando los protocolos.

En ocupación hospitalaria, los números que se tienen actualmente son muy similares a los que se traían en abril de este año con 26 personas hospitalizadas y en cuanto a casos activos con 152 es un número similar a los registrados durante los primeros 15 días del mes de abril de este año.

Asimismo con respecto al número promedio de casos positivos con 24, es muy similar a lo que se tenía en la primera quincena del mes de mayo.

Se mantiene Los Cabos con esta tendencia a la baja porque se están cuidando los protocolos, no dejando de usar el cubre bocas, no asistiendo a fiestas ni reuniones fuera de control, pero si se cambia dicha estrategia va a darse un rebrote como se ha experimentado ya, por lo que el llamado de la Mesa Covid es no bajar la guardia.