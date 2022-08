Los Cabos es el destino de Latinoamérica con más playas Blue Flag

Son tres las playas que se suman a la lista de certificación “Blue Flag” que ofrece el municipio de Los Cabos, misma que premia la excelencia en la gestión y manejo ambiental, higiene, calidad de instalaciones y seguridad.

El programa tiene el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO en español), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.

Es en este sentido que el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos expresó la importancia de seguir creciendo como destino turístico y contar ahora con 25 certificaciones de la bandera azul.

“Es un gusto para nosotros ser testigos de esta certificación de esta playa Palmilla con esta ya son 25 certificadas y nos convierten en los primeros en el país, no solamente Los Cabos son las playas más bellas si no también la más limpia y esto es muestra de ello”.

Al cuestionarlo sobre si en esta ocasión se cumplieron con los requisitos correspondiente para la certificación de las playas cabeñas, el primer edil comentó que es un trabajo constante el que se debe de llevar a cabo por todas las dependencias correspondientes, así como la sociedad por igual debe de intervenir para la limpieza de cada una de las playas que ya están certificadas.

“Es un trabajo constante un trabajo de equipo y bueno no por el hecho de estar certificadas van a tener una limpieza en automático se tiene que trabajar en conjunto empresarios, Zofemat y sociedad en general quienes asistan, quienes se acerquen a las playas pues mantenerlas limpias que es lo principal, es lo que nos da ese plus, eso es lo que nos da la certificación y no es conseguirlo si no mantener”.