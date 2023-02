Los Cabos en desacuerdo con el medallero de los Estatales 2023

Los juegos estatales de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte (CONADE) en Baja California Sur, continúan su actividad en su tercera etapa, no obstante, en cuanto al medallero existe una controversia por algunos puntos que no se han contabilizado, esto de acuerdo a lo que nos comenta Fernando Castillo, encargado de medios del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem).

“El problema que tenemos es con box, según nosotros, La Paz se fue arriba en el medallero de box con cinco, pero no nos contabilizaron dos, teníamos rival y no se presentaron, estamos pidiendo desde el lunes al INSUDE el conteo final del medallero de Box, y no lo han entregado, igual hay duda con voleibol porque tenemos dos oros dos platas y dos bronces y de acuerdo al INSUDE solo tenemos dos oros una plata y dos bronces, entonces ahí hay unas controversias, sin embargo hoy por la noche esperamos tener el conteo final; aún faltan tres semanas de competencias y se viene el atletismo en el que vamos a arrasar”.