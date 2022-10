Los Cabos se posiciona como destino de bienestar en México

El ritmo de vida acelerado de las personas y las afectaciones en la salud que dejó la pandemia, impulsó un nuevo sector de mercado denominado “wellness” o de bienestar, este tipo de turismo busca salir de la rutina diaria; disminuir sus niveles de estrés, buscado mejorar su bienestar físico y psicológico.

De acuerdo con el Global Wellness Institute (Instituto Global de Bienestar), en 2017 comenzó el auge del turismo de bienestar, dónde solo existían 740 proyectos a nivel mundial, siendo México el país que más presencia tenía en el mercado a nivel latinoamérica.

Referente a este tema, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, destacó que la pandemia cambió la tendencia del viajero, buscando espacios abiertos, dónde los huéspedes pudieran estar en contacto con la naturaleza, sin correr riesgo de contagio por Covid-19.

“Las tendencias del viajero van cambiando de acuerdo a su entorno; un poquito antes de la pandemia ya estaba generando un auge importante el turismo de bienestar o el wellness. La pandemia vino a súper detonarlo, Los Cabos es un destino que va muy bien con esta tendencia porque tiene mucho que ofrecer.”

¿Qué es el turismo wellness y que ofrece?

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el wellness es un segmento que se enfoca en que el turista esté en contacto directo con la naturaleza; la meditación y la buena alimentación es un punto clave que busca el visitante.

Casa Dorada y One Only Palmilla, son hoteles que han sido reconocidos por turistas como los mejores spas y servicios wellness en el destino.

Publicaciones como Travel + Leisure World Best Hoteles en México reconocieron con cinco diamantes al desarrollo One Only Palmilla y The Resort at Pedregal por elevado nivel de sus servicios relacionados al bienestar de sus huéspedes.

La lista de desarrollos reconocidos por sus servicios wellness es muy amplia; a está lista también se une Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, nombrado como uno de los tres mejores spas de México y América del Sur por Condé Nast Travel.

“La alimentación, con meditación, clases de yoga, obviamente todos los servicios que ofrecen los spas, y como sabes en Los Cabos tenemos un amplio servicio de calidad. Existen propiedades que se enfocan un poquito más en ciertos segmentos de mercado, y obviamente aquí hay algunos hoteles que destacan más en una combinación del segmento de grupos con el bienestar”.

En este sentido, Lilzi Orcí, representante hotelera, refirió que es de gran importancia mantener un nivel de competitividad en los servicios que se ofrecen. La pandemia se convirtió en un nicho de oportunidad para Los Cabos durante este 2022.