Los Cabos donará recursos de El Caimancito a Mulegé

El pasado 4 de marzo se publicó en el boletín oficial del Gobierno del Estado, en donde se establecía la tarifa de renta de la Casa de Gobierno de Baja California Sur, conocida como “El Caimancito”. En el documento emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se fijó un pago en una sola exhibición de 1,000,000 de pesos. Dentro del mismo comunicado, se destaca que cada año será modificada la tarifa de renta del inmueble.

Posteriormente, el día 21 de julio el gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro Cosío expresó ante este medio que el recurso generado por la casa “El Caimancito”, deberá ser destinado para el deporte y la cultura; declaración que fue reafirmada cuando Castro Cosío mencionó los avances con respecto al recurso del inmueble, puntualizando que parte del recurso del municipio de Los Cabos a través del Ayuntamiento, sería donado para la comunidad de Mulegé.

Al cuestionar al gobernador si el dinero donado, podría ser utilizado para otros rubros que no fueran en beneficio de la cultura y el deporte, aseguro que el gobierno del estado colocó restricciones para que este sea destinado únicamente para las áreas de cultura y deporte de cada uno de los 5 municipio de Baja California Sur.

“Este recurso el gobierno del estado le puso un candadito, que sea para cultura y deporte, que no se use para pagar nóminas. No pasa nada si se dona el recurso, si ella dice saben que yo ahora decido fortalecer Comondú, con este recurso, no hay ningún problema es transparente, pero en Los Cabos también se puede invertir en lo mismo a nadie le sobra el dinero, pero bueno es una decisión de cada ayuntamiento”.