Los Cabos enfrenta desempleo, encarecimiento, hambre y vulnerabilidad

Cabo San Lucas.- Después de que se dieron a conocer los primeros casos de Covid 19 en Baja California Sur el pasado 21 de marzo y del cómo el número ha crecido a más de 20 en las últimas semanas, autoridades sanitarias tomaron la decisión de cerrar este lunes los centros laborales no esenciales para evitar posibles contagios, por lo que diversos sectores productivos se verán seriamente afectados y por ende también la clase trabajadora, padeciendo desempleo, encarecimiento y crisis económica.

Hernando Vidales, representante de Coparmex Los Cabos, dijo que esta crisis económica provocada por la pandemia, afectará profundamente a las familias que viven al día, por lo que es necesario buscar la manera de apoyarlos, ya que no hacerlo podrían caer en la tentación y delinquir.

“Esperamos que en los siguientes días haya una estrategia de apoyo a grupos vulnerables, precisamente para que no suceda ningún problema antisocial, hay gente que vive al día y que de alguna manera tiene que subsistir”.

Por su parte Adrián Mendoza López, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en la entidad, dijo que además del desempleo está el encarecimiento de los productos de primera necesidad, algo injusto e insensible.

“Los supermercados van subiendo los precios día a día, sobre todo los de la canasta básica; comerciantes deberían solidarizarse y no encarecer los productos del mercado, sabemos que hay escasez y crisis, sin embargo todos debemos hacer un esfuerzo para salir de ésta”.

En cuanto a las personas que tienen que salir a trabajar para dar de comer a su familia, desafiando la pandemia del coronavirus y el exhorto de la autoridad sobre el aislamiento social, dijo que hay quienes tienen necesidad económica porque dejaron de trabajar.

“El sector de la construcción fue el más azotado, por lo que autoridades deberían buscar la manera de ayudarlos, es decir acordar con las constructoras para que no deje a la deriva a la clase trabajadora”.