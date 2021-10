Los Cabos requiere un hospital de especialidades

Luis Armando Díaz, diputado local por el VII distrito manifestó que tal como lo hizo en su primer pronunciamiento en el Tribunal, continuará exigiendo rendición de cuentas y transparencia, pero sobre todo buscará que Los Cabos cuenta con un hospital de especialidades.

Así mismo destacó que aunado al tema de la transparencia, la fiscalización, la auditoría y la rendición de cuentas, el tema de la salud será una de sus banderas pues Los Cabos se merece un hospital de especialidades que atienda a las y los cabeños.

“No es posible que hayamos vivido 10 años de abandono en materia de salud en este municipio, no es posible que no tengamos siendo un municipio tan pujante y no es porque los demás municipios sean menos, pero si los Cabeños necesitamos un hospital de especialidades para atender a la población abierta que no tiene ISSSTE, que no tiene Seguro Social”, declaró.