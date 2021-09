Los Cabos inicia clases presenciales en 42 planteles, 7 son públicos

Este lunes 20 de septiembre, en BCS iniciaron las clases de manera presencial, no obstante, en Los Cabos solo se designaron 42 planteles de los cuales solo 7 son públicos, mientras que el resto son privados.

Una de esas escuelas es la primaria Capitán Emilio Carranza y en entrevista para CPS Noticias, su directora María Esther Brambila Ortega expuso que tras una encuesta digital solo 30 padres optaron por que sus hijos acudieran a clases presenciales mientras que el resto continuará desde casa con sus clases.

“Los días lunes y miércoles estamos trabajando con grupos de 1ero a 3er grado, el primer grupo entra a las 9 de la mañana que es primer año, el segundo grupo entra a las 9:15 y así sucesivamente hasta llegar a las 10 de la mañana que entre el último grupo, martes y jueves trabajamos de la misma manera con los grupos de 4to a 6to grado, realizamos un filtro con el apoyo de los padres de familia, con el Comité de Salud y los docentes”.

Explicó que en el filtro a los niños se les proporciona gel, se les toma la temperatura y se les pregunta cómo se sienten, si tienen dolor de cabeza o de garganta, si tienen flujo nasal y cómo está su estómago, actividad que se realiza también a la salida.

Expuso que por el momento la jornada escolar es de 2 horas, la cual se realiza en aulas con la separación acorde a los protocolos, pero sobre todo con poco alumnado teniendo solo 4 por grupo, quienes también toman pequeños recesos en espacios abiertos para que descansen de la mascarilla y así no se la retiren estando en clases.

Señaló que, si bien las condiciones de salud aún son muy delicadas, el regreso escalonado era necesario pues es una condición muy complicada para los padres de familia ya que de los 305 alumnos que tiene en el turno matutino, solo cerca de 200 tienen un dispositivo móvil para estar conectados el cual no es propio sino del padre de familia y muchas veces los tiene que compartir con más hijos o se los llevan al trabajo.

Expresó que también hay 13 alumnos que no cuentan ni con internet o algún dispositivo, por lo que han tenido que trabajar poco más de un año mediante cuadernillos.

Ante ello a los padres de familia les dijo gracias por la confianza depositada en ellos como plantel, no obstante, pidió su apoyo para que las cosas resulten bien, y a los que optaron por no llevar a sus hijos, les dijo:

“Respetamos también los puntos de vista de cada uno porque sabemos que todavía las condiciones de salud todavía no son las adecuadas”.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades pues si bien para el inicio de cursos les proporcionaron material de limpieza este no es suficiente ni siquiera para concluir el 2021, y entonces la pregunta es quién lo va a suministrar después, pues los docentes ya están absorbiendo los gastos de las clases en línea pues el plantel no tiene internet y los padres no están en disponibilidad de aportar para el material de limpieza lo que se vienen a sumar a la lista de carencias que viven día a día los planteles de Los Cabos.

Cabe mencionar que en Los Cabos para este ciclo escolar planteles públicos solo son los preescolares Rafael Ramírez ubicado en la subdelegación de Buenavista y el Valerio González Canseco turno vespertino en San José del Cabo; las primarias Paula Olachea Montejano y la Capitán Emilio Carranza, ambas en San José del Cabo; en tanto que las Secundarias Técnicas disponibles son la #25 ubicada en Vista Hermosa, la #21 en Lomas de Guaymitas ambas en los turnos matutino y vespertino, así como la #23 Otilia Cota Romero de la subdelegación de Santa Anita.