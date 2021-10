Los Cabos listo para temporada turística en nueva normalidad

Carlos Tinoco Balderas, presidente de la Asociación Empresarios de Los Cabos dio a conocer, que la llegada de cruceros y el inició de los torneos de pesca deportiva en Cabo San Lucas destapan la fuerte actividad turística en una nueva realidad, así que el compromiso de todos los cabeños, es mantener las medidas de bioseguridad al pie de la letra con el objetivo de seguir siendo un destino atractivo a visitar.

Añadió que durante el inicio de la crisis pandémica, varios negocios de diversos giros cerraron sus puertas, por lo que empresarios han aprendido a vivir en medio de protocolos y medidas sanitarias para hacer frente a esta contingencia para salir adelante, logrando con esto demostrar que Los Cabos es un destino turístico ejemplo a nivel nacional e internacional.

Señaló que la gran meta es mantener las cifras mínimas en casos activos de Covid-19 y de esta manera llegar al color verde en el Semáforo de Alerta Sanitario, por lo que no debe bajarse la guardia en el tema de prevención y seguir haciendo uso de las medidas preventivas.

“Esta nueva forma de vivir y que todavía no acaba, debe mantenernos alerta, aun cuando todo parece regresar a la normalidad, no podemos bajar la guardia y darnos el lujo de no hacer lo que sabemos que es parte de una nueva era o de un nuevo estilo de vida”.