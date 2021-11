“Los Cabos necesita de un Centro Internacional de Convenciones”

Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y presidente del Capítulo Los Cabos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, reconoció que Los Cabos requiere un Centro Internacional de Convenciones.

Entrevistado con respecto a la postura del Gobierno del Estado de que el Centro de Convenciones de Los Cabos mejor conocido como el G-20 se convierta en oficinas del gobierno municipal y estatal, Salicrup dijo que ese es un tema muy particular “porque sabemos como lo mencionó el Gobernador, hay decisiones que se tomaron que probablemente no fueron las más acertadas”.

Sin embargo, abundó, “nosotros como turisteros decimos que el destino de Los Cabos necesita un Centro de Convenciones, hay mucho negocio en juego que podría apoyar muchísimo al estado y a la gente que vive en Los Cabos si logramos traerlos; hay muchas convenciones a nivel internacional en donde a nosotros nos preguntan traerlas a este destino y no podemos decir que sí porque no tenemos un Centro”.

Reconoció que uno de los errores del concesionario es que tomó a los dos Centros de Convenciones el de La Paz y Los Cabos como que su expertísimo eran las convenciones que se estaban buscando, ahí hubo un desacierto, ahora que el Gobierno del Estado ha recuperado el inmueble sería factible hacerle algunos planteamientos para demostrar que realmente es un negocio muy redituable.

Puso como ejemplo el Centro de Convenciones Siglo 21 de Mérida, cuando se construyó todos se preguntaban qué en esa zona tan alejada y hoy en día se ha convertido en un brazo de Mérida y toda la inversión que se ha hecho de infraestructura ha sido por ese Centro.

No obstante, dijo que tampoco critica la postura que ha tomado el Gobierno del Estado, toda vez que encontraron un elefante blanco, donde nadie hacía nada, no se puede decir que no tiene razón el Gobierno para tomar esta decisión y dejar de pagar rentas, ante la situación en que se encuentra el inmueble, pero insistió en que Los Cabos necesita un Centro de Convenciones.