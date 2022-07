Los Cabos se ubica en un nivel de competitividad muy alto

Tal como el ave fénix, Los Cabos sigue sobresaliendo y enfrentado con buena manera el rezago que dejó la pandemia de Covid-19, Jesús Corral, economista y empresario de Los Cabos en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, expresó que el destino turístico es un lugar privilegiado en materia de naturaleza, inversiones por la selección que hace el turista y que lleva a que sea considerado un destino por excelencia.

“A Los Cabos le esta yendo bien, afortunadamente estamos en un lugar privilegiado, privilegiado por la naturaleza, privilegiado por las inversiones, privilegiado por la selección que hace el turista por venir aquí a Los Cabos y eso nos pone en una buena ubicación en un nivel de competitividad muy alto, cuando digo competitividad, quiero decir que se sostiene la inversión por un período largo no necesariamente de competencias si no de competitividad”.

La infraestructura hotelera en el municipio consta de 173 hoteles y 21,091 habitaciones, que muestra un incremento importante en los últimos años. Esta zona ha representado 3 de 4 habitaciones disponibles para el visitante en Baja California Sur, así mismo de acuerdo a cifras del IMSS, el municipio de Los Cabos representa una oportunidad de trabajo para 85,910 personas en empresas formales, mismos que, de acuerdo a la vocación productiva de este importante polo turístico, laboran en la prestación de servicios turísticos y de comercio, principalmente.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el Sistema de Cuentas Nacionales de México presentado en los indicadores trimestrales de la actividad turística Los Cabos, presentó un ingreso de 2,771,874.73 dólares en comparación del 2021, incrementando así, 3,804,494.76 dólares.

En este sentido, se le cuestionó al empresario y economista, Jesús Corral, sobre si existe miedo a que por el incremento de contagios de Covid-19 en la entidad se recrudezcan las restricciones como las que se sufrieron hace dos años, a lo que contestó que esto no depende de autoridades, si no de los usuarios que deben de respetar las medidas sanitarias vigentes en la entidad, pues es tarea de todos y todas mantener este buen camino por el que va el municipio.

“Suspender a nivel al que tuvimos hace dos años es muy difícil, creo que las vacunas y los cuidados han hecho muy bien su trabajo pero pues si existe cierto cuidado, por que no es miedo, por que no es temor, miedo a que las autoridades en un momento dado restrinjan los aforos a los restaurantes, a los bares, a ciertos lugares cerrados, en donde pues sí, esto es una obligación, esto no es una opción, cuando te piden que no excedas de determinado aforo pues hay que cumplirlo, eso no depende tanto de las autoridades si no del usuario”.