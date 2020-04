Los Cabos no presenta desempleo masivo, indica la STDS en el estado

Cabo San Lucas.– Gustavo Hernández Vela, secretario del Trabajo y Desarrollo Social en Baja California Sur, dio a conocer que los despidos masivos en el municipio de Los Cabos no se han registrado gracias al respaldo del sector empresarial, destacando que en el Sur de la península sólo 860 personas han quedado desempleados ya que cubrían trabajos temporales, mientras que en la formalidad se registraron 118 bajas.

Explicó que a nivel nacional se ha venido dando una ola de desempleos en diversos sectores económicos, en el turístico, financiero, comercial, de servicios y de producción, derivado del aislamiento social que ha provocado la pandemia del coronavirus, trayendo como consecuencia la no activación de la economía.

Añadió que afortunadamente en la entidad los sectores productivos, así como de las cámaras empresariales, asociaciones civiles, fideicomisos, sindicatos y desde luego los trabajadores, llegaron a la decisión de aguantar la situación, ya que se ha registrado una cantidad mínima de recortes laborales.

“Se han contabilizado recortes y suspensión de actividades donde hay pagos acordados en un gran porcentaje, o pagos diferidos, en algunos casos con cargos a propina; tenemos registrados aproximadamente 870 personas que han perdido su empleo de forma definitiva, haciendo la aclaración que es el municipio de Los Cabos, en su gran mayoría son trabajadores eventuales, es decir que fueron contratados antes del tema pandémico”.

Puntualizó que en el tema de los empleos formales no se ha tenido un descenso importante en cuanto a cifras, afortunadamente, ya que el número de casos han sido mínimos.

“Estamos hablando que en el municipio de Los Cabos aproximadamente 115 personas registrados como empleados o trabajadores formales quedaron sin trabajo, hasta el momento el desempleo en Los Cabos y en la entidad no se ha convertido en un tema masivo, esto gracias al respaldo de los sectores productivos y del respaldo de los empresarios, y estoy hablando de las pequeñas, micros, medianas y grandes empresas, así como de los complejos turísticos que determinaron solidarizarse.