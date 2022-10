Los Cabos no logrará superar los 200 arribos de cruceros

De nueva cuenta inició la temporada alta de cruceros en Los Cabos, en la que se espera para el último trimestre del año el arribo aproximado de 67 cruceros, esto de acuerdo con datos del portal de la Administración Portuaria Integral (API), operada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Pero no todas son buenas noticias, recientemente las líneas navieras han comenzado a registrar problemas para poder iniciar de nueva cuenta con sus rutas por el Pacífico mexicano; esto se debe a que los cruceros no cuentan con el personal necesario, obligándolos a suspender algunas rutas o disminuir la capacidad de los cruceristas en un 30%. La Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, que preside Arturo Musi Ganem, espera que el destino no supere los 200 arribos que se tenían previstos para este 2022.

“Muy bien, faltan todavía para diciembre varios arribos. Esperamos cerrar con una cantidad casi cercana a los 200 arribos, no pudimos, hubieron (hubo) algunos problemas que se ocasionaron en la industria básicamente por la falta de personal. Los barcos se vieron en un problema de personal (…) Esto ha hecho que varias navieras no puedan iniciar varias rutas, lo que provoca que su servicio no se encuentre al 100%, existen barcos que están navegando con cierto volumen de pasajeros.”

A pesar de la baja en la llegada de cruceros, cifras del Observatorio Turístico del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) de Los Cabos, revelan que cada embarcación que arribó, a la bahía de Cabo San Lucas durante este año, trae un promedio de 5,652 cruceristas, lo que representa un incremento de 40.7%, en comparación del 2019. Cabe resaltar que si bien se espera una reducción de 25% en la llegada de cruceros, algunas empresas navieras registran mayor volumen de turistas en comparación de temporadas posteriores a la alerta sanitaria por el Covid-19.

“Esto ya comienza a normalizarse, esperamos que para el próximo año sí logremos rebasar los 200 cruceros, que son los que registramos en el 2019. Esperamos barcos más grandes, con un mayor volumen de pasajeros; eso es muy bueno para Cabo San Lucas. Tuvimos la pandemia, de no tener nada, comenzamos a tener un volumen importante. Este segmento ha comenzado a recuperarse, teniendo un dinamismo muy importante.”

El último registro de la Secretaría de Turismo (Sectur), informó que de enero a julio de este año, el arribo de cruceros representó un ingreso de 271.7 millones de dólares, registrando un gasto promedio por turista de 75 dólares, superando en un 18.2% la derrama económica registrada en 2021.