“Los Cabos no tiene las condiciones para la regulación de casinos”: Armida Castro

San José del Cabo.- Armida Castro, presidente municipal de Los Cabos, señaló que este destino turístico no tiene las condiciones necesarias para que se establezcan negocios como los casinos, y siempre se han cuidado de protegerlo de este tipo de establecimientos por lo que aseguró que al igual que muchos ciudadanos se mantiene en contra de dichos establecimientos, esto indicó con relación a la iniciativa que pretendían los diputados federales para la posible regulación de los casinos.

“Yo creo que Los Cabos no está en ese nivel ya que se requiere todavía que se respete al turismo que manejamos en este destino, ya que es un turismo diferente, pues si tú vas a cualquier otro lugar o cualquier otro destino con playa, te encuentras unas condiciones diferentes, y aquí es un gran turismo porque se ha respetado mucho ese punto territorial privilegiado, creo que no son las condiciones pues entiendo no está en mi cancha sino de los diputados y ellos tienen que tomar las decisiones”.

Agregó que como autoridad municipal al igual que hacen en todos los temas aunque sean un poco polémicos, deben respetar las decisiones del Poder Legislativo.

“Nosotros hasta ahorita nos manifestamos para que esto siga así y finalmente ellos tomarán la decisión, pero yo junto con muchos ciudadanos creo que no es el momento, no es el tiempo, no dudo que llegue pero reitero, no es ahorita el momento”.