Los Cabos a nada de catalogarse en riesgo alto por Covid-19

Juan Carlos Costich Pérez, director municipal de Salud, informó a CPS Noticias que, de continuar el incremento de casos tanto Los Cabos como Baja California Sur podrían ascender a riesgo alto en cuanto a la pandemia por Covid-19, por lo que llamó a la población a no confiarse, pero sobre todo a que respeten los protocolos.

El director municipal de Salud manifestó que por el momento Baja California Sur a nivel nacional encabeza la tasa de incidencia de contagios de Covid-19 con 139 casos por cada 100 mil habitantes.

“En el municipio de Los Cabos, tenemos 78 casos por cada 100 mil habitantes, entonces si ha habido un incremento, al corte previo teníamos en el municipio, 42 por cada 100 mil habitantes, en el estado teníamos 89, entonces si se nos fue a 139, por eso a nivel nacional nos pone como uno de los estados con un mayor índice de tasa pues por casos”, señaló.

Destacó que si bien el Estado encabeza la lista por ser una población que no llega a los 800 mil habitantes, eso no quiere decir que la situación no sea alarmante, pues desde el pasado 14 de junio se declaró la 5ta ola, junto con los estados de Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo y Colima.

El doctor Costich Pérez manifestó que el incremento de casos se viene presentando en Los Cabos desde hace 3 semanas y 4 en el Estado, no obstante, la semana pasada fue decisiva para toda la región, pues se tuvo un notorio incremento en los indicadores que advierten si un estado asciende en cuanto a niveles.

En cuanto a los indicadores, explicó que estos son: el porcentaje de ocupación hospitalaria, el promedio de defunciones semanal, el promedio diario de casos positivos, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, así como el porcentaje de pruebas positivas y son los que colocan a los estados en riesgo bajo con 0-4 puntos, medio de 5-7 o alto 8-10.

“Apenas tenemos nosotros, vamos a cumplir una semana que el municipio de Los Cabos en general nos fuimos a riesgo medio, con una puntuación de 6, y el estado está en 7 puntos, como estado total, entonces si está a prácticamente a un punto de irnos al riesgo alto, como estado y estamos a dos puntos de irnos a riesgo alto como municipio”, destacó.

Manifestó que en el caso de Los Cabos se debió a que solo en una semana de un paciente hospitalizado se incrementó a 12, en tanto que el promedio de casos diarios fue de 37, en tanto que la tasa de incidencia fue de 78, mientras que el índice de positividad en referencia a las pruebas Covid fue de 49 aunque afortunadamente durante los últimos 15 días no se han registrado defunciones, sin embargo destacó que se está a nada de acceder a riesgo alto, por lo que urgió a la población a acatar los protocolos de salud.

Para concluir, el director Costich Pérez enfatizó que esta semana es clave, por lo que invitó a la población a seguirse cuidado, pues mucha población ha hecho confianza en que la sintomatología es leve, pero han olvidado que se les complica a las personas que padecen de alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión u obesidad, y lamentablemente Los Cabos tiene muchos casos de los antes mencionados.