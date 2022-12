Los Cabos registró un incremento del 122% en delitos de extorsión

De acuerdo con datos del Semáforo Delictivo de Baja California Sur, de enero a noviembre, Los Cabos fue el municipio que presentó mayor incidencia en el delito de extorsión, al tener un incremento de 122% comparado con el mismo periodo de 2021.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer en las instalaciones de la base aeronaval de La Paz, que el municipio cabeño es el que registra el mayor número de delitos cometidos en el estado sudcaliforniano, destacando las conductas de robo a casa habitación, violencia familiar, violación y extorsión, con un total de 7 mil 274 casos, de acuerdo con datos de diciembre 2018 a septiembre 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Particularmente, el delito de extorsión mostró un aumento al pasar de 32 casos de enero a noviembre del 2021, a 71 carpetas de investigación en el mismo periodo pero de este año, lo que arrojó un 122% de incremento.

A lo largo del 2022 diversas dependencias de seguridad en el estado de Baja California Sur han emitido recomendaciones a la ciudadanía para disminuir el número de víctimas del delito de extorsión, ya que las autoridades identificaron diversos modus operandi que emplean los delincuentes, algunos son:

Llamadas en las que un supuesto grupo criminal solicita el pago de piso o el rescate de un familiar secuestrado.

Contactan a través de llamadas o mensajes para un supuesto servicio sexual, reclamando el pago y amenaza enviando vídeos e imágenes de la supuesta localización del domicilio, armas de fuego y personas cubiertas.

Obtienen fotografías a través de redes sociales para crear cuentas o perfiles falsos, con el objetivo de solicitar dinero a los contactos, por medio de la “suplantación de identidad”.

Sobre este último modus operandi, mujeres empresarias de Los Cabos manifestaron haber sido víctimas a través de la aplicación de WhatsApp, tras un hackeo de la línea. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a no proporcionar datos personales, así como no confirmarlos, no realizar el depósito de un dinero solicitado y en caso de ser víctima, guardar la calma para realizar el reporte ante las autoridades.