Los Cabos reporta el 23% de los decesos de tránsito en BCS

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre del 2022, en Baja California Sur, se han registrado 47 muertes por accidentes de tránsito; de estos, 11 sucedieron en el municipio de Los Cabos, es decir 23%.

Aparentemente, durante la primera semana de noviembre no se contabilizaron pérdidas humanas y un reducido número de personas lesionadas, sin embargo, el caos vial no se hizo esperar. El último día de octubre, un camión de carga pesada colisionó contra un automóvil compacto, ocasionado un intenso tráfico en la zona, particularmente sobre la calle Prolongación Zaragoza de la colonia Centro de San José del Cabo. Según las versiones de los testigos, al momento de incorporarse a la vialidad, el conductor del automóvil no se percató de la presencia del camión, por lo que este lo impactó por la parte trasera, pues no alcanzó a frenar.

Horas más tarde, se sumó un segundo accidente entre un automóvil compacto y un taxi en calles de la colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas, el cual también desencadenó tráfico lento en la zona. Ambos vehículos tipo sedán colisionaron en el semáforo que intersecta con la avenida Leona Vicario y calle Lagunas de Montebello, lugar al que arribaron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y paramédicos, quienes brindaron atención a los conductores involucrados.

El martes 1 de noviembre inició con un percance vial en calles de la colonia Juárez, también en la delegación sanluqueña. Aparentemente, el conductor de un taxi perdió el control y colisionó en la parte trasera de un vehículo que transitaba dicha calle. Ambos conductores quedaron a la espera de las autoridades correspondientes así como de las aseguradoras, por lo que el citado incidente ocasionó congestión vehicular, al ser esta una vialidad demasiado transitada.

La tarde del jueves 3 de noviembre una camioneta transportadora colisionó por la parte lateral izquierda con un camión tipo dompe, lo que suscitó la obstrucción del paso por varios minutos a la altura de la glorieta Fonatur en San José del Cabo. De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta transportadora intentó cambiar de carril y, al no percatarse de la presencia del camión de carga, ocasionó el incidente vial.

El viernes 4 de noviembre ocurrió un percance vial que ocasionó la indignación de varios cabeños; ya que el desprendimiento de la segunda caja de un tráiler que trasladaba cerveza en latas derivó en actos de rapiña.

Los hechos sucedieron a la altura del kilómetro 114, con dirección La Paz – Cabo San Lucas, lugar donde cientos de latas de cerveza quedaron esparcidas en la carpeta asfáltica bloqueando la circulación sobre la vialidad. Al respecto, Francisco Cota Márquez, subdirector de Protección Civil de Los Cabos, afirmó que afortunadamente el conductor de la unidad no resultó lesionado y que el tráfico se restableció después de tres horas; además, mencionó que el caos vehicular se desató por las personas que aprovecharon la tragedia para robar charolas de cerveza.

Una vez que arribaron los cuerpos de emergencia, así como la Guardia Nacional Carreteras y personal de la Dirección de Protección Civil de Cabo San Lucas detuvieron los actos de rapiña, resguardando el producto que no resultó afectado.

Más tarde, poco antes del anochecer, se suscitó un fuerte choque por alcance a la altura del kilómetro 7.3 con dirección San José del Cabo – Cabo San Lucas, lugar al que acudieron unidades paramédicas, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y elementos de Guardia Nacional.

El sábado 5 de noviembre, a través de redes sociales, circuló un reporte de atropellamiento donde se vio involucrada una joven embarazada. De acuerdo con la publicación, la unidad de transporte en el que la mujer viajaba arrancó mientras ella estaba descendido, lo que originó que cayera a la calle y un camión pasara por encima de su pie.

Tras lo sucedido, cuerpos de emergencias llegaron a auxiliar a la joven, pero se desconoce si la empresa a la que pertenece la camioneta transportadora se hará responsable de lo ocasionado por su conductor.

A primeras horas del domingo 06 de noviembre, se suscitó un accidente automovilístico tipo salida de camino, en el que dos personas resultaron lesionadas, lo que alertó a los cuerpos de emergencia.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera transpeninsular a la altura de la colonia El Zacatal, lugar al que se dirigieron unidades de paramédicos y personal del Departamento de Bomberos de la comunidad, quienes utilizaron las quijadas de la vida para poder extraer a los lesionados, de quienes su estado de salud es estable, hasta donde se tiene conocimiento.