Los Cabos requiere de más vías alternas, saturada la Transpeninsular, reconoció la SCT

San José del Cabo.- El Subdirector de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja California Sur, Ricardo García, afirmó que más que pensar en eliminar el costo de la caseta del libramiento Aeropuerto-San José del Cabo-Cabo San Lucas, se deben ir proyectando más vías alternas, para no seguir estrangulando la única vía entre las dos ciudades turísticas que es la Transpeninsular.

“El libramiento es de cuota pensar que se libere es un trámite no digo que no se pueda lograr, pero también no es a corto plazo y finalmente no va a ser la solución porque siempre son vueltas bastante prolongadas para ir de aquí de San José del Cabo a Cabo San Lucas, dar toda la vuelta y hay que regresar, necesitamos hacer vialidades urbanas paralelas a la carretera Transpeninsular que nos ayuden a desahogar precisamente ese tránsito, tenemos muchas vialidades perpendiculares pero todas recalan a la carretera federal”.