Los Cabos requiere una movilidad de ciudad y no de pueblo: Coparmex

Arandi Torres Álvarez, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Los Cabos, dijo que hay temas pendientes en materia de movilidad y transporte que deben resolverse a la brevedad. Y no se puede negar que en Los Cabos prevalece el caos vial y social, que hasta la fecha no tienen solución, dejando en claro que el sur de la entidad no es un pueblo, sino una ciudad, y como tal, debe ser tratada.

Añadió que se requiere de presupuesto bien aplicado para resolver el déficit de vialidades, además de considerar el tema de inclusión en lo relacionado a la movilidad, al transporte público, el contar con las paradas de camiones; algunas son cuestiones administrativas fáciles de resolver, reiterando que Los Cabos tiene que manejarse como una ciudad no como un pueblo.

“Hay muchas aristas que tocar y situaciones que se pueden resolver de una manera ágil y rápida, además de otros retos que se tienen que tomar mediante mesas colegiadas de trabajo e ir resolviendo, es cuestión de tomar las acciones que se necesitan”.

Puntualizó en cuanto a la Ley Federal de Movilidad, dijo que ya es un hecho por lo que hay un término para que legisladores locales, reformen las leyes estatales y en el que Baja California Sur está en ese proceso, creo que deben incluirse a todas las partes de la sociedad, así como transportistas de todas las modalidades incluyendo las aplicaciones digitales y lograr que la entidad tenga esa armonización.

“Se pretende que con la ley federal se resuelvan los problemas que solamente atañen a Baja California Sur y en el que todos debemos de participar, tenemos la responsabilidad y la obligación de tener esa ley planteada para proponer de manera responsable desde nuestras plataformas y contextos, lo que pensamos que pueda ser una solución para que el poder legislativo, de la estructura adecuada y se pueda tener una ley que corresponda con los tiempos actuales”

Torres Álvarez, añadió que es importante atender el tema y tropicalizar las leyes federales a las normas y reglamentos locales, la movilidad no puede esperar, sobre todo, considerando que BCS está en pleno desarrollo.