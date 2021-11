Los Cabos a nada de retroceder en Semáforo de Alerta Sanitario

Derivado de los festejos del pasado 31 de octubre, hoy Los Cabos tiene un ligero crecimiento en los casos de Covid-19, lo que ha llevado a las autoridades de Salud a ser más restrictivas y redoblar esfuerzos en materia de seguridad sanitaria, incluso hasta aplicar sanciones más caras, se realizarán operativos de inspección en zona turística y colonias populares, habrá reducción de aforo y de horarios de operatividad en los diversos establecimientos de la zona.

Además de notificar que en los últimos días se han tenido registros de cruceristas infectados de SarsCov2, por lo que también en ese sentido redoblarán esfuerzos, para evitar que en la reunión del Consejo Estatal de Salud, celebrada el próximo miércoles se retroceda en el Semáforo de Alerta Sanitario y se pase a color amarillo.

José Manuel Larumbe Pineda, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) dijo que los operativos de inspección y verificación son con la finalidad de exhortar a la población a seguirse cuidando y para eso las diversas autoridades municipales, estatales y federales trabajaran en el tema.

“Nos preocupa que los casos estén subiendo y si no ponemos medidas más restrictivas, va a pasar lo que lamentablemente no queremos y es retroceder en esta nueva normalidad; lo que no queremos es cerrar actividades, así que el aforo pasará al 75%, el horario de operatividad en vez de ser a las 2 horas será a la una, además de asegurar que los negocios tengan su filtro de sanidad”.