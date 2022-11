Pese a aprobar adopción homoparental, en Los Cabos hay rezago en diversidad sexual: Codisex

Durante una de las emisiones de CPS Noticias y de manera exclusiva, el presidente de Codisex A.C, Raúl Pérez Aguilar, comentó el importante avance en los derechos de la comunidad LGBTQ+, al permitirles adoptar niños y niñas en el estado.

De acuerdo con el representante de Codisex A.C, el contar con el reconocimiento de los matrimonios igualitarios y ahora con la adopción homoparental, permite que las personas del mismo sexo puedan formar su familia con una certidumbre jurídica; sin que en un futuro puedan tener problemas legales.

A pesar del gran avance que se ha tenido a nivel nacional con este tema, aún existe un rezago importante; derivado de que muchas personas no están de acuerdo con que las personas del mismo sexo puedan formar una familia.

“Yo creo que es sumamente relevante, hay muchas familias de la misma comunidad que ya están en familia. Para nosotros es sumamente importante el poder tener esa certidumbre jurídica de que los hijos puedan llevar los nombres, de que no vaya a haber problemas de legalidad que nos impidan acceder a este beneficio. Estamos muy contentos, pero sobre todo, estamos celebrando que le estamos dando certidumbre a las personas que quieran adoptar, que están en este proceso. El rezago es complejo, porque desafortunadamente no todos los congresos, no todas las personas que se dedican a crear leyes para favorecer a personas en situación de vulnerabilidad están abiertos a este diálogo”.