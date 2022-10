Los Cabos sede del 11vo simposio en Desarrollo Hotelero y Humano

La Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos durante 10 años se ha encargado de unir y potenciar talento a través de Master Classes, Quick Talks, Conferencias y Panel de Expertos, quienes reunidos en un mismo lugar ofrecen estrategias y soluciones innovadoras que ayuden a enfrentar los retos actuales por lo que pasa el destino turístico número 1 del país.

Es de esta manera, la mañana del día sábado la Asociación de RH de Los Cabos mediante rueda de prensa informaron sobre el próximo 11vo simposio en Desarrollo Hotelero y Humano con sede en Los Cabos, donde a lo largo de 2 días socios hoteleros y personal podrán disfrutar de 7 ponencias para conocer las soluciones e innovaciones dentro de la industria hotelera.

Dentro del pódium presente durante la rueda de prensa se contó con la participación del director de la asociación de recursos humanos, Armando Espino y los líderes Omar Contreras, Ingrid Orezza, Yamilet Arias, y como moderador Ricardo Ortiz. Ingrid Orezza fue la responsable de dar a conocer más detalles sobre este gran evento.

“Yo no sé ni cómo empezar de tanto que me emociona el contenido que tenemos para compartir este año, tenemos 6 talleres, estamos enfocados en desarrollar habilidades técnicas en el sector de la hospitalidad, tenemos los mejores facilitadores en áreas como: mantenimiento, front of the house que son las personas que están en contacto con el cliente final, seguridad, alimentos y bebidas, de igual manera tendremos un taller de finanzas y un taller de desarrollo organizacional. Nuestro compromiso es mejorar cada vez más el servicio que tenemos en el destino”.