Los Cabos sigue conectado vía aérea; aeropuerto solo ajustó sus instalaciones ante caída de operaciones por pandemia

Cabo San Lucas.- Luego del anuncio del cierre temporal de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Los Cabos por bajo tráfico aéreo ante la situación de emergencia por la pandemia Covid-19, la Asociación de Hoteles de Los Cabos puntualizó que el destino turístico sigue conectado vía aérea, únicamente está ajustando sus instalaciones ante la caída de la operación aérea, así lo explicó su presidenta ejecutiva, Lilzi Orcí.

Reveló que por parte del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, la Asociación ha estado en constante comunicación con los principales socios comerciales del destino y aquí entran las aerolíneas también, se sigue el rastro de cómo empezará la reactivación de las operaciones al destino, porque a pesar de esta caída hay absoluta confianza de que el destino volverá a tener sus cifras históricas en el tráfico aéreo y ocupación turística.

Dijo que con estas disposiciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, los vuelos internacionales de salida serán atendidos en la terminal nacional y las llegadas internacionales tendrán operación por el Edificio de Aviación General (FBO), esta medida ya se estaba previendo, toda vez que un día recibió la terminal aérea de 4 a 5 vuelos.

Resaltó la Presidente Ejecutiva de la Asociación de Hoteles, que si bien la afectación es más en la parte internacional, en la nacional también ha tenido el destino una baja considerable, reiterando que de un promedio de 500 vuelos a la semana, se están recibiendo de 4 a 6 vuelos diarios, siendo muy fuerte la caída.

Al preguntarle la afectación por el cierre de la Terminal 2, refirió que el aeropuerto sigue conectado; hay algunas aerolíneas que dejaron sus vuelos, pero siguen los vuelos a Los Angeles, sigue uno a Houston.

Por su parte Rodrigo Esponda, a través del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) señaló “estamos muy optimistas y con el objetivo de que cuando se termine el problema de salud, estaremos con la misma ocupación aérea antes de la contingencia, aunque será una recuperación paulatina”.

“No voy a negar que estamos preocupados por cómo se está llevando la situación, es algo que es importante, que nunca habíamos tenido. No se asemeja al daño de un “Odile”, pero es algo totalmente nuevo para la industria hotelera, no nada más en Los Cabos sino en todo el mundo, es algo que no depende tanto de nosotros”, subrayó.

Con “Odile” nos pusimos las pilas y reabrimos hotel por hotel; ahorita no depende de nosotros, Los Cabos está listo, pero será hasta que se acabe la pandemia. Estamos preocupados pero siempre con el buen optimismo, el turismo es muy resiliente, es una de las actividades económicas que tiende adaptarse a la situación, porque sin duda este virus va a dejar un precedente en la manera de viajar”.