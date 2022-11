Los Cabos se suma a la marcha por la defensa del INE

Derivado de la iniciativa de reforma presentada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México que propone la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que se integraría por un número menor de consejeros electorales y una reducción presupuestaria, los detractores sobre la iniciativa han decidido organizar una marcha a favor del órgano electora el próximo domingo 13 de noviembre a nivel nacional en donde algunas organizaciones empresariales y civiles de Los Cabos analizan la posibilidad de unirse.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, en busca de la postura por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales, tuvo una conversación con el empresario e integrante del grupo social “Madrugadores”, Jesús Corral, quien expresó que el eje primordial de la democracia converge en que la sociedad, comprenda la seriedad de la reforma electoral ya que se está manejando con una actitud que calificó como autoritaria.

“El sistema que tenemos actualmente el INE y que antes fue el IFE le costó muchísimo dinero a México, le costó muchísimo trabajo, tuvo mucho escepticismo, sin embargo, hoy está aprobado como uno de los esquemas electorales más eficientes del mundo y de repente, por lo que parece ser una actitud autoritaria se pretende modificar radicalmente”.

“Esa marcha es en protesta de las formas de cómo se está haciendo y por eso se plantea en las ciudades más importantes del país, no hemos entendido que hoy por hoy, pues obviamente la Ciudad de México encabeza estos movimientos, pero también se ha manifestado Cancún por ejemplo en Chihuahua, Puebla, Guadalajara, Mérida ciudades importantes, está Querétaro pero también Xalapa o sea, norte, sur, este y oeste, tenemos marchas y en Los Cabos también se está hablando de una marcha. Yo no tengo ahorita todos los datos, pero me han dicho que muy probablemente para este domingo en la mañana se realice esta marcha”.