Los Cabos tendrá su primer laboratorio de fertilidad

Todas las parejas en algún momento sueñan con formar una familia; la posibilidad de tener hijos es uno de sus anhelos más grandes, aunque lamentablemente, por motivos biológicos no todos pueden hacerlo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más de 4 millones de parejas mexicanas tienen problemas de infertilidad. Enfermedad que afecta al 15% de la población mundial, dato que va en aumento año tras año.

Baja California Sur no es ajeno a este tema, durante años cientos de familias han tenido que acudir a clínicas de fertilidad en otros estados, debido a que en la entidad no se cuenta con hospitales, personal capacitado y la tecnología que se requiere.

En un gran esfuerzo por atender a las parejas que buscan embarazarse, el Centro de Fertilidad Biogenia, a cargo del doctor Javier Payén, decidió construir la primera clínica de fertilidad en el municipio con el objetivo de llevar los tratamientos de última generación de fecundación in vitro.

“La importancia que tiene radica en la comodidad que tiene para las parejas, en no tener que desplazarse a un tratamiento como era anteriormente. Los tratamientos de fecundación in vitro exigen un estrés, una angustia para las pacientes que viven este proceso; esto requiere que los pacientes se tuvieran que desplazar a Sinaloa y Guadalajara, siendo que la infraestructura aquí en Los Cabos permite la implementación de un laboratorio de fecundación in vitro. Fue así como decidimos montar aquí en Los Cabos, particularmente en Koral Center que hoy en día es un centro de referencia de alta tecnología”.