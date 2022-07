Los Cabos tiene más recursos para poder pavimentar la Tamaral: VCC

Oscar Leggs Castro, alcalde de Los Cabos dio a conocer en la inauguración de la tienda Segalmex en Cabo San Lucas y que se ubica, a unos metros de la brecha Nicolás Tamaral, qué si el gobierno federal no va a pavimentar dicha vialidad, entonces este gobierno municipal de la mano con el Estado, ejecutarán tan anhelada obra.

“El asunto de la Tamaral es netamente Federal a través de la Sedatu, misma que ya tiene todo, solamente le falta lo más importante, que es la rehabilitación de los recursos de la Secretaría de Hacienda hay que buscar la manera de que se haga y si no se puede hacer, Gobernador le vamos a entrar los 2, ud y yo, tenemos que buscar cómo hacer las cosas, no podemos estar jugando a que el otro año, por que el otro año nos vamos y no, tenemos que dejar huella de trabajo y no de grilleros”.