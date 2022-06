En Los Cabos United, no existirán disculpas

La filosofía de un equipo lo es todo, se requiere de valores y pensamientos positivos para considerarse una institución de bien, con orden y estructura, por ello, esos pasos deben seguirse para ser un modelo de referencia a los aficionados y para Los Cabos United, las excusas, por ningún motivo, serán toleradas y todo se aceptará por cómo suceda.

Los jugadores tendrán mucho por hacer durante este torneo; se viene para ellos un nuevo reto deportivo y con las palabras de Héctor Padilla, estos chicos seguirán un modelo de trabajo que se basa en 3 pasos, y el tercero de ellos es, probablemente, el más importante; trata acerca de cómo los jugadores no podrán poner pretextos a la hora de estar en cancha y si existen malos resultados, deberán asumir los errores.

Estas fueron sus palabras:

”Hay 3 premisas fundamentales que nos han encargado que nuestro equipo, y digo nuestro, por qué todos somos Los Cabos United. Nuestro equipo tiene que tener 3 características; un trabajo muy sólido en equipo, siempre llegar a tiempo, les voy a compartir esta parte y no tengas disculpas. Entonces nosotros no tenemos ninguna disculpa, porque no va a escuchar usted: “es que somos nuevos en la liga”, ¡no va a escuchar ninguna disculpa! Somos un equipo que va a tener un alto nivel competitivo”.

Un tema interesante que se abordó en la charla, fue la cuestión del dorsal número ¨10¨ y como hasta el momento sigue disponible para los jugadores ya que no lo han solicitado; y Héctor nos confiesa que, debido a la formación que se usará, no existirá como tal la posición del numero ¨10¨ y aparte confesó que su número de jersey favorito, siempre fue el ¨15¨.

Se expreso de la siguiente manera;

¨Aunque déjame comentarles amigos que, no vamos jugar con un esquema que nos dé un jugador con el número 10. Vamos a jugar en un tema grupal que se le conoce la formación de 4-3-3 preferentemente y en esa posición, no hay un 10 como tal, se reparte la función entre las gentes que van por los costados y los interiores que se llaman. Si me preguntaras ahí, nadie me ha pedido ahorita el número 10, se han estado peleando por el 7 y el 11, ahí va a ser un voladito a ver quién gana¨.