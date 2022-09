Los Cabos United ganan, gustan y golean

El equipo de “Los Cabos United” se mantuvo invicto en el Estadio Don Koll, luego de que este sábado recibiera al equipo de “Tecos de la UAG”, quienes durante este 2022 no han tenido una gran temporada, que además, partieron como uno de los equipos sotaneros que buscaban llevarse una victoria, que fuera de más de 2 goles para poder llevarse 4 puntos a casa.

Sin embargo, Los Cabos es una aduana difícil de cruzar y el equipo Cabeño se encontraba listo para recibirlos con un cuadro que ya había estado manejando el profe Rodrigo Ruíz en anteriores ocasiones, con sus 2 armas letales como lo son: Víctor Argumedo, No. 10; Andrey Marcos Andrade, No. 11 y con la solidez en el arco que otorga No. 1, Juan Pablo Jiménez.

Iniciadas las actividades el equipo de Los Cabos se fue al frente con un par de desbordes por la banda derecha por parte de Andrey, quien fue el jugador más peligroso de todo el encuentro y desde el minuto 2 ya daba avisos de advertencia.

La formación 4-4-2 que presentaba el Pony Ruiz, mostraba que no se guardaría nada para quedarse con los 3 puntos en casa, mientras que el equipo de Tecos saltaba con una línea defensiva de 4-3-3, pues sabía que no podía cederles el arco a los locales.

El equipo Tapatío arriesgó el balón desde un inicio, esto ponía en grandes predicamentos al arquero de tecos, Maximiliano Almada, quien con 2 grandes atajadas evitaba que cayera su marco en el primer tiempo, cuando también, Juan Pablo Jiménez, tuvo otro par de grandes desvíos en los repentinos embates que llegaba a tener el equipo de la UAG y con ello, se marcó el par de roscas para el término del primer tiempo.

En el segundo tiempo, Tecos se fue al frente arriesgándolo todo. El D.T. Jorge Hernández, mostraba la necesidad de generar peligro al marco de Juan pablo Jiménez; sin embargo, el gran trabajo en la defensiva del capitán No. 4, Jorge Alberto Cruz, no permitió que los ataques fueran efectivos.

Llegó el minuto 55, cuando por medio de un tiro de esquina cobrado por Víctor Argumedo con comba hacia afuera para dar ventaja al No. 9, Aldo Suarez, quien con tremendo resorte se suspendió en el aire generando un remate fulminante en el marco de Maximiliano Almada para abrir el marco en favor de los locales 1-0.

Dos minutos más tarde, en una jugada que surgió de un saque de manos que interceptó el equipo de Los Cabos y que con un foul cometido por el jugador No. 72, Cesar López que el Central de manera correcta dejó pasar dando la ley de la ventaja y con otra suma de errores por parte de la defensiva de Tecos José Casillas No. 3 tuvo oportunidad de romper la descolgada, pero solo machuca la bola dejando libre la banda derecha para que venga la asistencia para Víctor Argumedo que con gran clase cierra la pinza para poner el 2-0.

Poco a poco se vino desmoronando el equipo visitante que comenzó a caer en fallas constantes y al minuto 82 en una bola perdida en medio campo vino una descolgada del jugador No. 49 Giovanni Soto, quien al momento de lanzar la diagonal de la muerte encuentra la espalda de Pedro Terán No. 27 de Los Cabos para que le quede a modo la pelota a No. 14, Jorge Andrés Jiménez para poner el cerrojo en el marcador con un aplastante 3-0 y con ello lograr un partido con las 3 G’s para el equipo cabeño Ganar, Gustar y Golear.

Con ello Los Cabos se encuentran en la cima de la Liga Premier la Serie A y buscarán mantenerse en la posición de privilegio en esta jornada doble que viviremos esta semana en casa.