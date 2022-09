Los Cabos United crean vínculo con la afición cabeña

Al término del encuentro del pasado fin de semana CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos pudo platicar con Héctor Padilla, director deportivo de Los Cabos United, quien se mostró contento con los resultados obtenidos por el equipo que han logrado mantener el Don Koll como una fortaleza y se han convertido en una plaza difícil para los equipos visitantes a pesar de que en el primer tiempo del encuentro contra Tecos de la UAG se vieron en apuros un par de veces, pero gracias a las grandes intervenciones del portero Juan Pablo Jiménez se pudo llevar a buen puerto el encuentro.

Con mucho sufrimiento los primeros 45 min, pero gracias a dios, el equipo sigue mostrando madurez, no era tan sencillo después de haber tenido esos 45 min donde no transitamos la pelota como normalmente lo hacemos a lo largo y ancho de la cancha no teníamos posesiones largas del esférico y entonces esto nos fue un poquito inquietando desesperando un poco, gracias a dios en el medio tiempo nuestro técnico de los ajustes precisos en donde se empieza nuevamente a tener esa frecuencia de estar en contacto con la pelota hasta que finalmente pudimos encontrar el camino del gol, gracias a dios se nos dieron estos 3 tantos que nos dan la posibilidad de seguir avanzando en el torneo las expectativas siguen siendo altas nosotros queremos seguir compitiendo al más alto nivel en esta primera experiencia que tenemos dentro de la liga premier y ahí vamos pasito a pasito.

Los Cabos United se encuentra en una buena posición en la tabla, algo que es muy favorable para el desarrollo del equipo durante el torneo.

Si hay que recordar que vamos en el primer lugar, recordando que mañana la autónoma de zacatecas tiene un partido importante complicado por lo que significa jugar contra Chihuahua, nosotros ya descansamos o mejor dicho Zacatecas ya descansa y luego nosotros estamos muy cerca de la jornada en la que no tenemos participación y hay que estar paso a paso en esta cuestión es no desesperarse seguir manteniendo el ritmo, por supuesto que es muy bonito compartir con nuestra afición estar en la parte alta de la tabla

El ambiente de la tribuna con toda la afición desbordada es una clave importante para darle confianza al equipo, a lo que Hector Padilla dijo que el ver la importante respuesta del público los pone contentos.

Todos somos los Cabos United gracias a dios, es una premisa que hemos manejado, te consta que desde muy al principio cuando todavía mucha gente decía y si será cierto que va a estar el equipo de Los Cabos United, había ciertas intranquilidades, incertidumbres y hoy gracias a dios lo más hermoso de toda esta cuestión es que la cancha lo refleja la cancha es la que nos pone muy motivados muy contentos y bueno es parte de esto

Para terminar, el Profe Hector Padilla invitó a los aficionados a que estén pendientes de esta jornada doble que se aproxima y a seguir apoyando a la escuadra cabeña en su pelea por el título de la división.