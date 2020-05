Los creadores de ‘Los Simpson’ explican cómo logran predecir el futuro

Foto: Actualidad RT

Los creadores de la serie ‘Los Simpson’ dieron el pasado domingo en una entrevista con la revista Entertainment Tonight la respuesta a una de las principales preguntas que se hacen sus seguidores en todo el mundo: ¿cómo logran predecir el futuro?

La serie estadounidense es conocida, entre otras cosas, por sus profecías. Las predicciones más famosas incluyen la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU., la invención del Smart Watch y el iPad, la compra de 21st Century Fox por parte de Disney e incluso el final de la serie ‘Juego de tronos’.

Entre tanto, últimamente se ha vuelto viral el episodio de 1993 titulado ‘Marge in Chains’ (‘Marge encadenada’, en español), ya que trata de un virus misterioso de origen japonés denominado ‘la gripe de Osaka’, que llega a Springfield a través de un servicio de paquetería y se esparce rápidamente entre la población. Además, ese mismo episodio ‘predice’ la llegada de los avispones asiáticos ‘asesinos’, con los que EE.UU. se enfrenta actualmente en medio de la pandemia de coronavirus.

No obstante, Yeardley Smith, que da voz a Lisa Simpson, sugirió que la habilidad predictiva del programa puede explicarse simplemente por el hecho de que lleve emitiéndose tanto tiempo, concretamente desde 1989. “Si has estado activo durante tres décadas, es probable que de vez en cuando aciertes“, señaló Smith.

“Lo que la gente nos dice ahora es: ‘¡Comiencen a predecir cosas buenas! Porque estas han sido demasiado negativas’”, bromeó, por su parte, uno de los guionistas de la serie, Al Jean.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020